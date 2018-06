Maddalusa, dopo aver buttato la spazzatura defeca per strada

Storie di ordinario degrado emergono dalle telecamere di controllo della polizia municipale di Agrigento. Le immagini che vedrete sono state realizzate a Maddalusa, in una zona che viene sistematicamete presa d'assedio da chi vuole abbandonare i rifiuti. Quello che però è stato ripreso è davvero "sorprendente" e ha spiazzato tutti, persino gli agenti.

Un uomo, infatti, dopo aver scaricato diversi sacchi contenenti spazzatura sotto un ponte, ha deciso di abbassarsi i pantaloni e defecare in mezzo alla strada. La scena va avanti per alcuni minuti (noi abbiamo deciso di tagliare, per ovvi motivi), dopo di che il soggetto in questione si pulisce, rialza i pantaloni e va via come se nulla fosse.

In un contesto di questo tipo appare quasi "normale" l'altro cittadino che, transitando dalla stessa area, ha scaricato quanto contenuto nel cofano della propria autovettura per terra. Entrambi sono stati ripresi e saranno quindi pesantemente sanzionati dalla polizia municipale.