Da isola ecologica a bosco dei rifiuti, ecco la discarica "autorizzata" di contrada San Pietro

Le aree boschive, in molte località, spesso sono anche dei luoghi attrezzati, dove chiunque può trascorrerci il tempo libero e respirare aria pulita a pieni polmoni. Succede anche ad Agrigento? Certamente potrebbe, ma così purtroppo non è. Basta vedere quello che accade nell’area demaniale di contrada San Pietro.

Nei pressi del bivio che dalla strada provinciale 80 “Agrigento – Favara”, immette sulla "Strada degli scrittori", dove da diverse settimane, il Comune di Agrigento ha allestito un’isola ecologica di prossimità, ovvero l’area riservata ai residenti dei quartieri non coperti dalla raccolta porta a porta dei rifiuti, per conferire la spazzatura nei cassonetti della differenziata.

Discutibile la scelta di collocare l’isola ecologica nel sito naturalistico ubicato a valle della Rupe Atenea, perché come già avvenuto anche per le altre isole di prossimità, anche quella di contrada San Pietro, è stata letteralmente trasformata in una maxi discarica multi materiale. Quintali di rifiuti di ogni genere, anche speciali, che stridono con l’armonia del paesaggio che sicuramente, meriterebbe maggiore rispetto.