Studenti e cyberbullismo, il colonnello Pellegrino: "Carabinieri vicini ai giovani"

Un incontro per dire “no” al cyberbullismo ed alla violenza di genere. Protagonisti gli studenti del liceo “Leonardo” di Agrigento che hanno incontrato il comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento, Giovanni Pellegrino.

“È stata un’occasione preziosa di incontro, – ha detto Pellegrino - l’appuntamento di oggi giunge a conclusione di un percoso durato un intero anno scolastico, nel quale gli ufficiali del comando provinciale di Agrigento hanno incontrato quasi tutte le scuole della provincia, suscitando entusiamo ed attenzione nei giovani”.

“I temi trattati sono vari, - ha aggiunto Pellegrino - tutto rientra in un concetto di cultura della legalità, anche per per far crescere un po’ il contatto con l’Arma dei carabinieri. I più giovani devono vederci come punto di riferimento e come persone vicine, non come ostacolo. Queste sono occasioni in cui rinsaldare il rapporto tra noi e i giovani”.