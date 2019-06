Area dell'ex ospedale "San Giovanni di Dio" trasformata in discarica abusiva dei rifiuti

Una discarica abusiva di rifiuti è stata formata all'interno dell'area dell'ex ospedale "San Giovanni di Dio" di via papa Giovanni XXIII di Agrigento. La segnalazione ad AgrigentoNotizie giunge da diversi cittadini che hanno anche filmato e fotografato il grosso cumulo di rifiuti depositato nell'area limitrofa all'attuale Poliambulatorio dell'Asp.

"Raccolta differenziata? E' una vergona - dicono indignati i cittadini - . In un paese normale non è ammissibile che strutture sanitarie ed altri uffici pubblici si presentino in questo stato. Da quanto tempo è che i rifiuti non vengono ritirati?".