Si sbriciola il costone della via Favignana, la rabbia dei residenti: "Viviamo con l'ansia"

Il costone continua a sgretolarsi e a scivolare verso valle. Ieri, in via Favignana a Monserrato un nuovo smottamento. Un cedimento che ha trascinato con se la ringhiera posta sulla parte alta e una porzione di marciapiede. Le ultime, violente, piogge hanno aggravato una situazione, di fatto, già complicata.

Lavorano senza sosta i vigili del fuoco del fuoco del comando provinciale di Agrigento. I pompieri hanno transennato la zona, chiudendo l’accesso. "Non può continuare così – riferiscono ad AgrigentoNotizie i residenti – qui siamo tutti malati. E’ sempre così, viviamo sempre con l'ansia. Non riusciamo neanche più a dormire. Mio marito non sta bene, dove dovrei andare?".