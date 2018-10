Il crollo della palazzina a Palma di Montechiaro, operai e mezzi al lavoro per ripristinare la sicurezza

Operai e mezzi meccanici al lavoro in via Abate Meli, una traversa di corso Odierna, a Palma di Montechiaro. Si sta cercando di mettere in sicurezza l'immobile crollato. Una palazzina che si è sbriciolata in serata e che ha pesantemente danneggiato un'autovettura che era posteggiata nell'area sottostante.

Sul posto, stanno lavorando i vigili del fuoco del distaccamento di Licata, gli uomini della Protezione civile comunale e i responsabili dell'ufficio tecnico comunale. Anche il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, si è subito precipitato in via Abate Meli per avere piena contezza dell'accaduto e per stabilire come far muovere la macchina amministrativa nelle prossime ore.

Intanto, l'area verrà messa in sicurezza, eliminando le parti a rischio di ulteriori cedimenti e collocando le apposite transenne. Domani verosimilmente i detriti verranno rimossi. "E se non sarà il proprietario dello stabile a farlo - ha annunciato il sindaco di Palma di Montechiaro: Stefano Castellino - sarà il Comune a procedere in maniera sostitutiva, rivalendosi poi sul proprietario".