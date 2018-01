Il centro storico si sbriciola, crolla porzione di una palazzina disabitata

Paura nel centro storico di Agrigento. Parte di una palazzina disabitata è crollata questa mattina in via Barone. Fortunatamente non ci sono feriti. L'edificio rientra nel progetto "Terravecchia" per il recupero e la riqualificazione di vecchi immobili del centro storico. I residenti della zona, spaventati dal rumore sordo del tonfo, hanno chiamato i vigili del fuoco.