Crolla costone roccioso sulla spiaggia di Zingarello

Momenti di paura questo pomeriggio nella spiaggia di Zingarello. Parte del costone di roccia è crollato sulla spiaggia. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno già predisposto gli escavatori e i cani per le ricerche di persone eventualmente rimaste coinvolte nel crollo. La spiaggia di Zingarello ha diversi tratti con divieto d'accesso e di balneazione, non è ancora chiaro se l'area del crollo rientri in quelle interdette.

(VIDEO: MAREAMICO)