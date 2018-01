A tu per tu con Cristian Mayer, il ds della Fortitudo: "Girone d'andata positivo, Nba? Esperienza importante"

Non un buon momento per la Fortitudo Agrigento, ma il diesse Cristian Mayer non fa drammi. “Contro Latina potevamo anche vincere, purtroppo non abbiamo avuto le giuste energie fisiche. Venivamo da settimane non facili”. Il nuovo biancazzurro si chiama Giacomo Zilli, Mayer lo presenta così: “E’ un giocatore che ha tanta voglia di fare bene, sarà utile alla nostra causa”. Il gm della Moncada è stato a Toronto. Lui, con la Fortitudo sul petto, ha potuto visionare diversi giovani americani. “La G League è una grande esperienza. Gira tutto intorno all’NBA, è diverso dall’Italia”.