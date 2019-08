Crisi di Governo, gli agrigentini bocciano l'accordo Cinque Stelle-Pd

Crisi di governo, a consultazioni ancora in corso e con i vertici delle segreterie dei partiti politici in continuo fermento, AgrigentoNotizie ha chiesto agli agrigentini se la strada delle elezioni sia o meno l'unica alternativa. Non tutti gli intervistati si sono detti favorevoli al ritorno alle urne. Univoco invece è stato il coro di voci sul dialogo avviato tra il Movimento Cinque Stelle e il Partito Democratico. "Una sola ed escludiva follia" - dice una delle persone intervistate che si dice convinta che questo accordo farebbe perdere consensi ad entrambi i partiti.