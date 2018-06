Corso sulle responsabilità dei tecnici, Avenia: "Necessario un approccio multidisciplinare alla questione"

"La qualità della professione si aggiorna e si forma non solo nella parte tecnica ma anche in quella giuridico legislativa. Per questo è necessaria la collaborazione non solo dei tecnici ma anche degli esperti giuridici". Così il presidente dell'Ordine degli Ingegneri, Alberto Avenia commenta le due giornate di studio e formazione proposte dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri e rivolte agli iscritti. Tema del confronto, che si concluderà domani, è quello della responsabilità dei tecnici in caso di messa in sicurezza degli edifici nuovi e soprattutto quelli già esistenti ai sensi delle nuove Norme tecniche per le costruzioni.

Un approccio multidisciplinare alle questioni, che oltre a tenere in considerazione l'aspetto prettamente ingegneristico guarda, appunto, anche a quello di natura legale, con approfondimenti specificatamente dedicati.

"Bisogna imparare a sapere leggere la norma - continua Avenia - così come prevista dal legislatore. Quello di oggi è un corso intensivo e qualificato, data la platea di docenti presenti e risponde pienamente a quello che è l'obiettivo di questo Consiglio dell'Ordine, ovvero aggiornare costantemente i propri iscritti in modo di consentirgli di poter espletare la propria professione in maggiore sicurezza e migliore conoscenza delle norme vigenti".