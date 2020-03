Coronavirus, in via Dante l'applauso che emoziona: è per medici e infermieri

Allo scoccare di mezzogiorno tutti fuori dai balconi con un improvviso quanto spontaneo battito di mani. E’ accaduto in via Dante, così come in altre parti d’Italia, il flash mob che emoziona ha una dedica davvero speciale.

Nei giorni della battaglia contro il Coronavirus, medici e infermieri: ma anche operatori e personale sanitario, sono stati applauditi da tutto il Paese.

Agrigento, anche questa volta, proprio come ieri, non ha voluto mancare all’appuntamento. In via Dante, quartiere popoloso della città, un urlo forte che profuma di speranza in un momento così difficile.

"E’ per i medici, per gli infermieri per tutti”. Dicono dai balconi. Agrigento, si appresta a vivere un week end di grande isolamento. Almeno si spera sia così.

(Video di un lettore)