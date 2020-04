"Spiranza mia", ecco la poesia in musica dell'associazione culturale "Gergent"

Una posia che è anche una preghiera e che trasmette la speranza che l'attuale situazione possa passare presto. A condividerla on line sono i componenti dell'associazione culturale "Gergent", i quali hanno realizzato un video, per l’appunto, nel quale si recita una poesia in siciliano, edita da Silvia Riolo (presente anche lei nel video), “Spiranza mia”, accompagnata dalle melodiose note “Non Mi arrendo” del fisarmonicista Giuseppe Sirena.

"Nella speranza che l’emergenza sanitaria possa passare al più presto - dicono nella nota - il gruppo Gergent augura a ciascun Siciliano di non perdere, nonostante le numerose difficoltà, il calore, la speranza e l’entusiasmo, caratteri tipici della gente di questa meravigliosa terra. E soprattutto raccomanda di restare a casa, affinchè tutto possa andar bene".