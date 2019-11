L'abbraccio della polizia e degli alunni ai vigili del fuoco per la tragedia dell'Alessandrino

Nella città dei Templi proseguono gli attestati di vicinanza e cordoglio al Corpo dei vigili del fuoco per la tragedia di Quargnento. Anche la polizia ha infatti voluto rendere omaggio alle tre vittime investite dall'esplosione della cascina. Dalla Questura una delegazione di agenti, guidata dal commissario Vincenzo Spiriu, si sono recati al comando provinciale dei vigili del fuoco di Villaseta per la deposizione di un mazzo di fiori nel monumento dei pompieri caduti in servizio.

Subito dopo, anche gli alunni della scuola dell'infanzia "Malaguzzi" e di quella primaria "Montessori", nel cortile del plesso di San Leone, hanno accolto una delegazione di vigili del fuoco a cui è stato tributato un lungo e commosso ringraziamento per il lavoro che quotidianamente svolgono al servizio della collettività.