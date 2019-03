I due giorni del convegno degli architetti, Cimino: "Questo territorio ha bisogno di progetti"

"I lavori pubblici: la qualità del progetto per il rilancio socio economico del nostro territorio" è il tema del seminario promosso dall'ordine degli architetti in programma il 5 e 6 aprile prossimi in un noto Hotel di San Leone ad Agrigento.

Il programma del convegno, che verte sulla centralità di una progettazione architettonica di qualità è stato illustrato nella sede dell'Ordine degli Architetti di Agrigento alla presenza tra gli altri del vice presidente del consiglio nazionale dell'ordine, Rino La Mendola e del presidente provinciale degli architetti agrigentini, Alfonso Cimino.

"Consolidare la centralità del progetto di architettura nei processi di trasformazione del territorio e il concorso di progettazione costituisce l'elemento più prezioso per raggiungere questo obiettivo". Ha ribadito ai microfoni di AgrigentoNotizie l'architetto Rino La Mendola.

Il consiglio nazionale dell'ordine degli architetti, sta organizzando sul territorio nazionale dei corsi per la formazione del "coordinatore dei concorsi di progettazione", figura che può essere svolta sia dai dipendenti pubblici sia dai liberi professionisti.

"E' una giornata interessantissima - ha detto Alfonso Cimino, presidente provinciale dell'ordine degli architetti di Agrigento - che è rivolta alla cittadinanza, alle amministrazioni, agli uffici tecnici, alle stazioni appaltanti. Perchè noi crediamo - ha concluso Cimino - che per rilanciare questo territorio, per rilanciare la nostra città e la Provincia di Agrigento abbiamo bisogno di progetti e di qualità della progettazione".