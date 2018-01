Controllo straordinario del territorio, il colonnello Micucci: "Vogliamo scongiurare le stragi del sabato sera"

Maxi controllo del territorio in tutta la provincia di Agrigento, venerdì sera, è scattato in simultanea un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato ad esercitare una forte pressione sulla criminalità, sia comune sia organizzata.

“Vogliamo garantire la sicurezza pubblica – dice ai microfoni di AgrigentoNotizie il comandante provinciale del reparto operativo dei carabinieri. Il maxi controllo serve ad infondere maggiore sicurezza ai cittadini, vogliamo prevenire il fenomeno delle stragi del sabato sera. I rischi sono tanti, una delle finalità di questi servizi è proprio quello di indurre ai giovani al rispetto delle regole previste dal codice della strada". I militari dell'Arma hanno setacciato il territorio, in tutto ad entrare in azione sono state numerose pattuglie dei cinque comandi compagnia carabinieri - Sciacca, Cammarata, Agrigento, Canicattì, Licata - e delle 43 Stazioni dell’Arma disseminate in ogni angolo della provincia, ed i risultati non si sono di certo fatti attendere.