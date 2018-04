Abitazioni e negozi: i carabinieri setacciano il territorio: a caccia di "furbetti" dell'energia elettrica

Continuano i controlli a tappato tra Agrigento e Favara. I militari dell’Arma setacciano il territorio per scoprire eventuali furti di energia elettrica. Nelle ultime ore, sono finite in manette due persone, pizzicate in flagranza per “Furto di energia elettrica”.

Nel dettaglio a Favara è stato arrestato un elettrauto del luogo, 39 enne. L'uomo aveva effettuato un allaccio abusivo alla rete elettrica presso la sua officina, mentre a Villaggio Mosè sono scattate le manette ai polsi di una donna, 44 enne, che aveva realizzato un allaccio abusivo presso la propria abitazione. L’Autorità Giudiziaria ha disposto per entrambi gli arresti domiciliari, in attesa del relativo processo.