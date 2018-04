Auto sbanda e si ribalta, una giovane donna resta ferita

Una ventisettenne è finita al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" dopo essere rimasta ferita a causa di un brutto incidente stradale verificatosi in contrada Fondacazzo.

L'utilitaria che stava guidando, una Lancia Y, per cause ancora in corso d'accertamento si è ribaltata quasi all'altezza di una curva. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Sul posto, scattato l'allarme, si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, i carabinieri e un'autoambulanza del 118 che ha trasferito la giovane ferita all'ospedale di contrada Consolida.