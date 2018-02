In piazza per "Agrigento 2020", il sindaco Firetto: "Manifestazione a costo zero"

Conferenza stampa questa mattina al collegio dei Filippini. Agrigento scende in piazza, per “cantare” la candidatura a Capitale della cultura 2020. Dalla Casa del Musical ai Nomadi, ma anche Lello Analfino e Riccardo Gaz.

“Sono contento – ha detto Firetto – ho visto grande partecipazione e questo mi fa davvero piacere. Voglio solo dire che il Comune non spederà un euro, chi ha scelto di sostenerci lo ha fatto gratuitamente. Grazie agli artisti agrigentini. In occasione dell'evento, di sabato in piazza Marconi, saranno chiuse diverse strade, è prevista anche una navetta che partirà da piazza Ugo La Malfa. E’ un obiettivo condiviso. Agrigento ha vinto il nostro obiettivo era quello di essere inseriti nelle migliori dieci città italiane, ci siamo riusciti. In queste settimane abbiamo fatto un lavoro certosino, il nostro obiettivo è quella di andarcela a giocare giorno 5 al Ministero”.