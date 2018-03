Presentata la nuova campagna di scavi, Parello: "Pronti due milioni euro"

Nuovi scavi nel teatro ellenistico della Valle dei Templi per quella che è diventata una delle scoperte più importanti degli ultimi tempi. Quest’oggi alla casa Sanfilippo, sono stati resi noti i risultati della nuova tranche delle ricerche. “E’ stata una campagna importantissima – ha detto Luigi Caliò docente dell’università di Cataia – l’ultima campagna di scavi ha dato dei risultati importanti. Abbiamo coinvolto diverse persone”.

A parlare anche il direttore del Parco, Giuseppe Parello: “Abbiamo consentito agli specialisti che lavorano sodo di raccontare di scavi. Siamo in attesa del nuovo finanziamento, di due milioni di euro. Aspettiamo il decreto per le procedure di gara per avviare i lavori. Questa campagna di scavi è servita per orientare il nuovo cantiere”.