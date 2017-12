Consuntivo del 2017, il sindaco Firetto: "Consapevolezza e orgoglio d'essere agrigentini"

Consuntivo di fine anno per il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto. Quest’oggi nel corso di una conferenza stampa, l’ultima del 2017, il primo cittadino ha illustrato i principali obiettivi raggiunti dall’amministrazione comunale. Firetto, prende ancora una volta d’esempio i centri storici delle città siciliane come Ortigia e Ragusa Ibla. Il primo cittadino ha parlato così: "In campagna elettorale ho sempre portato avanti un’idea, cioè l’importanza che può avere un centro storico. La convenzione su Girgenti è stata sempre inseguita. Un centro storico come il nostro, che ha dalla sua scorci di rara bellezza che fa invidia a tutti, non poteva essere messo da parte".