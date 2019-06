Un brano inedito dedicato al tempio di Giunone e l'altro al tramonto della Valle dei Templi: è tutto pronto per il concerto di Marcelo Cesena

E' tutto pronto. Domani, al teatro del tempio di Giunone della Valle dei Templi, il maestro Marcelo Cesena, pianista brasiliano di fama internazionale, offrirà un concerto agli agrigentini. "Faremo un programma molto bello, dedicato al maestro Ennio Morricone, - ha spiegato Cesena che è stato ricevuto, questo pomeriggio, dal prefetto di Agrigento Dario Caputo - . Nel finale abbiamo una sorpresa per la città, io e il mio amico compositore: Dorian abbiamo composto due musiche. E per la prima volta, questi due brani saranno suonati in pubblico. Sono dedicati uno al tempio di Giunone e l'altro al tramonto della Valle dei Templi".

Marcelo Cesena vuole così rendere omaggio all’inestimabile patrimonio culturale ed artistico di Agrigento ed ai suoi cittadini, eredi e custodi di questo tesoro unico al mondo. Il concerto è organizzato in collaborazione dalla Prefettura e dal Comune di Agrigento e dall’ente Parco della Valle dei Templi. Saranno 350 i posti sono stati messi gratuitamente a disposizione del pubblico. Per esigenze scenografiche, il concerto inizierà alle ore 20.00 in punto.

"Ennio Moricone è una eredità del mondo perché parla dell'anima - ha spiegato il compositore Dorian Rimsin - . Sarà una bella serata per tutti".