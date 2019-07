Da palazzo dei Giganti stop al pagamento delle bollette della "Lucchesiana", Firetto: "Non è tempo per le forme di assistenza"

Il primo cittadino di Agrigento, Calogero Firetto, dai microfoni di AgrigentoNotizie, interviene sulla sospensione del pagamento delle utenze: idiriche, elettriche e telefoniche della biblioteca "Lucchesiana". Una spesa annua di circa 13 mila euro quella che fino allo scorso 30 giugno è stata sostenuta da Palazzo dei Giganti.

"C'è stato fatto rilevare dai revisori dei conti e dall'assessore al Bilancio - ha detto Firetto - come si era in presenza di una spesa impropria, venivano pagate delle utenze, per un bene che non è di proprietà del Comune. Diversi anni fa - ha specificato il sindaco - un'amministrazionedel passato, decise di fare questa elargizione con i soldi della comunità agrigentina. I beni culturali - ha ribadito il primo cittadino - non solo si devono sostenere ma devono fruttificare, quindi pesnare a forme assistenziali non è più il tempo".