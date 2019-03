Completamento della Strada degli scrittori, Mele: "Lavori finiti entro il 2020? Vigileremo sul rispetto dei tempi"

Giugno 2020, questa è stata la scadenza annunciata dal premier Conte sulla chiusira definitiva dei lavori di raddoppio

della Strada Statale 640 Agrigento Caltanissetta.

"Ci sono tutte le condizioni tecniche per proseguire il cantiere e rispettare questa scadenza - dichiara in merito Valerio Mele, responsabile del coordinamento territoriale in Sicilia di Anas - come ha detto il presidente del consiglio - ha aggiunto Mele - ci sono anche altri aspetti che riguardano la solidità finanziaria dell'impresa esecutrice, noi continueremo con la nostra attività di stimolo e di vigilanza affinchè i tempi siano rispettati e il cantiuere prosegua".