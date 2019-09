Anniversario dell'uccisione di Rosario Livatino, Cordaro:"Dal sangue dei martiri una Sicilia migliore"

"Il ricordo di un uomo delle istituzioni al quale devono guardare le giovani generazioni perché dal sangue dei tanti martiri viene fuori una Sicilia migliore". Queste sono state le parole pronunciate dall'assessore regionale Salvatore Cordaro in memoria del giudice canicattinese Rosario Angelo Livatino, assassinato il 21 settembre di 29 anni fa, lungo la Strada Statale 640.

Come ogni anno, il triste anniversario viene celebrato per tenere viva la memoria del servitore dello Stato barbaramente ucciso mentre si recava al lavoro. All'ombra della stele dedicata al "Giudice ragazzino", sul vecchio tratto della statale "Agrigento - Caltanissetta", si sono radunati autorità e studenti per rendere omaggio al magistrato che presto, per come annunciato da don Giuseppe Livatino, postulatore del processo di canonizzazione del servo di Dio, Rosario Angelo Livatino, potrebbe anche essere proclamato venerabile dalla chiesa cattolica.