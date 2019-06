Relax a Lampedusa per Baglioni, comitiva di giovani: "Claudio sei tutti noi"

Si stava rilassando, comodamente, su una barca a vela, quando una comitiva di giovanissimi agrigentini, lo ha notato. Protagonista: Claudio Baglioni. Uno degli artisti più amati di sempre è stato notato da un gruppo di giovanissimi in vacanza a Lampedusa. Baglioni, rilassato sul suo panfilo, è stato chiamato a gran voce. L’incontro è avvenuto nel mare cristallino della Tabaccara.

I giovani hanno chiamato Baglioni, lui ha risposto con un saluto. Al grido “Sei tutti noi”, Baglioni ha sorriso ed ha continuato a scherzare con loro. I giovani, in vacanza sull’isola, hanno subito riconosciuto il cantante e non hanno voluto perdere l’occasione per farsi notare e salutarlo. Lampedusa, da sempre, è la seconda casa dell’artista romano che è anche cittadino onorario di Lampedusa.