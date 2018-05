Verso Gara 3 dei play off, coach Ciani: "Nessuno metta in dubbio la moralità di questa squadra"

La Fortitudo Agrigento, sabato 5 maggio, affronterà la Fortitudo Bologna. La partita, valevole per Gara3 dei Play off, si giocherà al PalaMoncada. Palla a 2 alle 20 e 30. Hanno presentato la partita, coach Franco Ciani e Simone Pepe.

Coach Franco Ciani spegne le polemiche. La sua squadra è stata bacchettata da buona parte della tifoserie biancazzurra. “Sono già in vacanza?” Avrebbe detto qualche sostenitore. Pronta la steccata del coach: “Nessuno si permetta di mettere in dubbio la professionalità e la moralità di questa squadra”. Agrigento, è tornata ad allenarsi in vista di Gara3 di domani. Se la Fortitudo perderà, saluterà i play off. Se vincerà la serie si prolungherà.