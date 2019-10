Palo rimosso perchè pericoloso, via Gela al buio da tre anni: l'ira dei residenti

Nuova segnalazione di disagio ci è giunta in redazione dal signor Giuseppe Rizzuto, cittadino agrigentino residente nel quartiere balneare di San Leone. La richiesta del nostro intervento è relativa a problemi di illuminazione pubblica, secondo quanto riferitoci dal cittadino, in via Gela, la trafficata arteria che collega le frazioni di Sane Leone e Villaggio Peruzzo, all’altezza del numero civico 27, da circa tre anni, per ragioni di sicurezza, un punto luce sarebbe stato momentaneamente rimosso. Al cittadino, nel 2016, sarebbe stato detto che entro qualche mese, il palo sarebbe ritornato al suo posto, ma da allora, né palo e nè illuminazione pubblica sono stati ripristinati in quel tratto di strada. Dai microfoni di AgrigentoNotizie, il signor Rizzuto chiede soluzioni urgenti al problema.