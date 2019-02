Cassette pubblicitarie vietate, ordinanza di Firetto disattesa: i contenitori sono ancora al loro posto

Nonostante l’ordinanza del sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, che impone la rimozione delle cassette per la raccolta di depliant e brochure pubblicitarie dagli edifici esposti su pubblica via, sono ancora tanti i casi di inosservanza al provvedimento emesso lo scorso 16 febbraio.

Nell’ordinanza si fa’ obbligo ai cittadini, di poter collocare le cassette pubblicitarie solo negli spazi condominiali o comunque privati.

Circostanza che, secondo palazzo dei Giganti, limiterebbe il malcostume di gettare in strada i volantini o ancora eviterebbe che il vento li spazzi via, arrecando così dei pregiudizi al decoro urbano.

Si potrebbe pensare anche che l’incremento di cartacce in strada potrebbe aggravare il costo del servizio di spazzamento, in questo caso però il condizionale è d’obbligo perché in molte zone urbane, da diversi mesi la voce relativa alla classica pulizia eseguita dagli operatori ecologici "armati" di scope, è stata eliminata dall'appalto. Ed ecco quindi, che le strade, ciclicamente, si trasformano in ampi spazi pubblicitari gratuiti, forme promozionali che però ledono all’immagine di una città che dovrebbe fare del turismo, una delle sue principali fonti di reddito.