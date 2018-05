"Se tu potessi vedermi ora", Carolina Orlandi presenta il suo libro al Filippini

Un libro duro, che racconta una storia difficile. Carolina Orlandi, giornalista e scrittrice, arriva ad Agrigento per presentare il suo "Se tu potessi vedermi ora", ritratto personale (e non solo) della figura dal compagno della madre, David Rossi, portavoce del Monte dei Paschi di Siena morto, secondo la Procura per suicidio, il 6 marzo del 2013. Una versione, questa, che non convince la famiglia di Carolina, che da anni ormai cerca la piena verità sulla vicenda.

"Il libro - ha detto Carolina - mi ha dato la possibilità di parlare della storia di David, che molti non conoscevano e sulla quale solo successivamente si è concentrata l'attenzione mediatica. Era necessario che io dessi anche un altro aspetto di questa storia e ho la fortuna di parlarne a tanti estranei che però sento incredibilmente vicini".

Il libro è stato presentato nel contesto della rassegna "Equi-libri" promossa dal Comune di Agrigento e dalla libreria "Il Mercante di libri".