La via Atenea riscopre il carnevale, centinaia di agrigentini ballano nel salotto buono della città

Musica, carri e grande freddo in via Atenea. Il salotto buono della città riscopre il carnevale. Centinaia di agrigentini hanno atteso la sfilata dei gruppi in maschera ed anche di un carro allegorico. L’evento è stato voluto dall’accademia delle Belle arti, sostenuta da Alfredo Prado. Alla sfilata anche gli artisti della scuola del Musical, di Marco Savatteri. La serata ha richiamati centinaia di estimatori, per un evento che è pronto a ripetersi.