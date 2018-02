Maschere, scherzi e coriandoli: centinaia di bambini per il carnevale di San Leone

Centinaia di bambini hanno affollato oggi il lungomare di San Leone. Maschere, balli e coriandoli per un evento che ha avuto un grande seguito. Autore dell’iniziativa il dirigente scolastico dell’istituto “Rita Levi Montalcini”, Luigi Costanza, “Siamo qui tutti insieme per festeggiare il carnevale. E’ un lavoro sinergico tra noi e le famiglie, non è solo una semplice didattica è un momento per la crescita formativa dei nostri alunni”.