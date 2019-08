Caretta Caretta nidifica a Cannatello: il Wwf recinta l'area

L'Agrigentino, si conferma una meta gradita dalle tartarughe marine, Caretta caretta per depositare le uova. Questa volta la spiaggia scelta quella di lido Cannatello. Per la località balneare agrigentina si tratta del primo avvistamento di un nido della testuggine marina a rischio estinzione.

Tempestiva è stata la segnalazione alla Capitaneria di Porto. Sul posto, sono interevnuti gli operatori del progetto “euroturtles” del WWF che hanno delimitato l’area del nido in attesa della schiusa delle uova prevista verso la fine dell'estate. “Speriamo – dichiara in merito Claudio Lombardo di Mareamico Agrigento, che i vacanzieri della notte di ferragosto non lo violino o lo danneggino”.