Carabinieri eroi salvano un bimbo durante gli arresti, il vice brigadiere Cantoro: "Provvidenziale il nostro intervento"

Non hanno esitato un attimo. Appena hanno udito le urla disperate di una donna, sono corsi incontro a quel bambino già cianotico per un principio di soffocamento. Carabinieri eroi a Licata. Militari dell'Arma che, durante i 24 arresti per furto di acqua e di luce, hanno salvato un piccino di 3 anni.

A prodigarsi, per fare in modo che il piccolo tornasse a respirare, sono stati il vice brigadiere Francesco Cantoro e l'appuntato scelto Giuseppe Lillo. Proprio quest'ultimo ha effettuato le manovre Heimlich, facendo espellere al piccolo la gomma da masticare che aveva, inavvertitamente, ingoiato. Così il piccino è tornato a respirare. "Fortunatamente eravamo ancora lì, se non ci fosse stato il nostro intervento, il bambino avrebbe potuto riportare gravi conseguenze" - è il commento di un emozionato vice brigadiere Cantoro per lo scampato pericolo - .

Una presenza provvidenziale, di fatto, quella dei due carabinieri. Due uomini dello Stato che erano impegnati in una operazione di polizia giudiziaria, ma che non hanno esitato un solo secondo a mobilitarsi per aiutare quel piccino e la zia che lo teneva in braccio.