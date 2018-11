"Ho evitato l'emigrazione allevando capre giurgintane", Valeria Casuccio racconta la sua storia

"La nostra è una giovane azienda che nasce per gioco e per la voglia di riallacciarci al nostro territorio. Sono stata fuori per studio, poi ho trovato l'idea per restare e tornare nel mio territorio".

Lo racconta Valeria Casuccio, protagonista di un'idea imprenditoriale innovativa che le ha consentito di mettere su famiglia. E così pensa ad allevare la capra girgentana e vedere dove porta l'iniziativa. "Abbiamo iniziato per provare con quattro capre, adesso abbiamo 110 capi e lavoriamo il latte. E' diventato un mestiere che mi ha consentito di fare tre figli e mantenerci la famiglia".