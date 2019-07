Il capitano coraggioso è stato premiato, palazzo dei Normanni applaude Carlo Giarratano

Riconoscimento speciale a Palazzo dei Normanni per il comandante e l'equipaggio del motopeschereccio "Accursio Giarratano" di Sciacca. Il presidente dell'assemblea Regionale Siciliana, Gianfranco Miccichè ha accolto, Carlo Giarratano e i pescatori che con lui, la settimana scorsa, in acque territoriali maltesi, hanno soccorso 50 migranti in difficoltà.

Un ringraziamento per l'opera umanitaria, è stato tributato anche all'armatore, Gaspare Giarratano. La targa al comandante, è stata consegnata dall'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo.