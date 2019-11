Lavori pubblici bloccati, Baglio: "Dal 2018 ad oggi abbiamo perso 6 mila lavoratori"

“Bisogna attivare la spesa pubblica per sbloccare i lavori del settore delle costruzioni”, così ha parlato dai microfoni di AgrigentoNotizie, Vito Baglio, segretario provinciale della Fillea Cgil, in occasione della giornata di mobilitazione "Noi non ci fermiamo”. Giornata indetta dalle organizzazioni sindacali di categoria, in cento piazze italiane. In provincia di Agrigento, il sit-in si è svolto in uno dei luoghi simbolo del blocco dei lavori pubblici, ovvero il viadotto Akragas, chiuso al transito per carenze strutturali. Sono diverse le infrastrutture agrigentine, che godono di finanziamenti specifici per lavori che però tardano a partire.