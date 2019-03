"Tenta di rapinare una donna ma viene incastrato da un identikit", arrestato bracciante

E' stato "incastrato" da un identikit. E alla vista dei carabinieri ha tentato di scappare, reagendo con calci e pugni contro i militari. Ma è stato arrestato e dovrà adesso rispondere delle ipotesi di reato di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. E' accaduto tutto ieri, a Canicattì.

L'uomo avrebbe afferrato da dietro una donna che era davanti ad un postamat per fare un prelievo di contanti ed avrebbe tentato di rapinarla. E' però scappato a mani vuote perché la donna non aveva ancora digitato il Pin e quindi non aveva ancora nulla in mano.

Le fulminee indagini dei militari dell’Arma e le ricerche in ogni dove hanno consentito però di rintracciarlo, bloccarlo e arrestarlo. Ai domiciliari - su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d'inchiesta subito aperto, - è stato posto il cinquantacinquenne bracciante agricolo, Valentin Birnat, residente a Canicattì.