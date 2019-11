Due auto contromano sulla statale 640, tragedia sfiorata vicino al bivio per Canicattì

Tragedia sfiorata questo pomeriggio lungo la strada statale 640, la Agrigento – Caltanissetta, dove due utilitarie hanno percorso contromano un tratto della raddoppiata e trafficata arteria. L’episodio si è verificato alle ore 17:03, in prossimità del bivio per Canicattì, ed è stato documentato da un automobilista che ha poi condiviso sui social il video.

La visibilità era ridotta a causa della forte pioggia, la telecamera ha comunque nitidamente ripreso la scena: il conducente dell’auto di grossa cilindrata, dopo aver messo la freccia ed essersi immessa sulla corsia di sorpasso per superare un Tir, ha visto improvvisamente ed altrettanto pericolosamente i fari di due auto avvicinarsi. Miracolosamente, il conducente è riuscito in tempo a rientrare nella corsia di marcia e ad evitare lo scontro. Pericolo scansato anche per l’automobilista che ha immortalato il tutto e che, dopo essersi reso conto del rischio, ha allertato la polizia Stradale. Quanto è accaduto nel pomeriggio non è il primo caso di auto contromano che si verifica proprio in quel tratto della statale 640. Fortunatamente i riflessi dei conducenti che procedevano nel senso di marcia esatto, ha evitato il peggio.