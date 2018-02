Sciacca non dimentica e scende in piazza, gli animalisti a gran voce: "Fuori i colpevoli"

C’erano tutti alla manifestazione in memoria dei cani avvelenati non più di una settimana fa. Grandi e piccoli a Sciacca per ricordare la mattanza di animali, uccisi barbaramente del veleno. Il dispiego delle forze dell’ordine è stato massiccio, ma nessun disordine è stato registrato.

"Vogliamo mostrare la nostra rabbia – ha detto uno degli organizzatori Salvatore Barone Libero - la gente civile è tanta. Purtroppo ci troviamo davanti ad un fenomeno che non si è voluto affrontare. L’amministrazione comunale è responsabile".