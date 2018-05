"Let's clean up Europe" approda alla Valle dei Templi: "No all'abbandono dei rifiuti sul territorio"

"Let's clean up Europe" - la campagna europea nata per sensibilizzare al non abbandono dei rifiuti sul territorio - è arrivata ad Agrigento, alla Valle dei Templi in particolar modo.

"Abbiamo scelto Agrigento sia per la bellezza, sia per dimostrare che anche la Sicilia è capace d'attenzione verso l'ambiente" - ha spiegato il direttore di Fise Assoambiente, Elisabetta Perrotta - .

Agrigento è stata scelta, per l'edizione 2018, anche per il recente avvio della differenziata su tutto il territorio comunale. "C'è una piccola sacca di persone che ancora non ha capito che l'ambiente che ci circonda è di tutti. Bisogna capire che quando uno lancia un sacchetto dalla macchina poi se lo ritroverà davanti - ha spiegato l'amministratore delegato dell'Iseda Giancarlo Alongi - . Tutti devono capire che non bisogna sporcare dove i nostri figli e noi stessi camminiamo". Una delegazione “Fise Assoambiente”, in mattinata, è stata anche alla scuola media Tornabene di viale Monserrato ed ha coinvolto e motivato gli studenti.