La differenziata porta risparmio, parola del sindaco Firetto: "Siamo uno dei capoluoghi più virtuosi"

“La raccolta differenziata porta risparmio” ad incoraggiare gli agrigentini è il sindaco della città è il sindaco, Calogero Firetto. “Contiamo di dare alla città dei risultati importanti”.

E’ questo il monito del primo cittadino. Agrigento con la raccolta differenziata è pronta a sostenere le tasche degli agrigentini. Ogni cittadino potrà risparmiare fino al sei per cento in bolletta, numeri importanti che Firetto presenta così: “Nel 2019 potremmo avere un’importante abbattimento di costi. Stiamo lavorando in maniera spedita. Siamo l’unico capoluogo di provincia in Sicilia che ha avviato un percorso importante con la raccolta differenziata. Dopo le proteste, i tavoli tecnici e quant’altro siamo riusciti a ridurre gli operatori da 240 a 120, questo è anche un costo che è stato ridimensionato”. Il sindaco ha anche parlato anche dei nuovi soggetti passivi.

“Non figuravano nell’elenco del Comune, in tutto ne abbiamo raggiunti 1200. Stiamo cercando di individuare delle formule di controllo che potranno aiutarci in questa ‘lotta’. Dobbiamo distribuire di più il carico per colpire i ‘furbi’. Dobbiamo pagare tutti per pagare di meno”.