Calcio, il Lampedusa promosso in Seconda categoria: scoppia la festa sull'isola

Il Lampedusa - allenato da Claudio Piraino - è stato promosso in seconda categoria. Un evento che non è passato inosservato sulla più grande delle isole Pelagie. Pomeriggio e serata di festa per le vie di Lampedusa dove i giovani calciatori, ma anche la dirigenza, hanno celebrato la vittoria conquistata ai play off.

"E' stato un bel campionato. Dopo due anni di fermo, siamo partiti in sordina - ha spiegato Massimo Tuccio della dirigenza - ma, nel corso del campionato, abbiamo lottato e ce l'abbiamo fatta". E oggi è stato il giorno della festa preceduta da una sfilata per le principali strade di Lampedusa. La squadra, negli anni passati, è stata anche in Promozione.