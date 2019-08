"San Lorenzo" tra le cantine, successo per l'evento: "Calici di stelle"

San Lorenzo in cantina, migliaia di persone, nella serata di ieri, hanno affollato l’azienda vinicola de il “Feudo Arancio” a Sambuca di Sicilia. “Calici di stelle”, per un evento che ha raccolto tantissime persone tra agrigentini, gente del posto, ma anche diversi turisti. In tanti hanno voluto attendere le stelle assaporando un buon calice di vino.

Si, perché, durante la serata la gente presente ha potuto degustare i vini della cantina di Sambuca. La serata è stata anche scandita da un concerto. Diverse le cantine dell'Agrigentino che hanno aderito alla speciale serata.