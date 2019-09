Porto Palo di Menfi, rimossi gli ormeggi abusivi: restituita sicurezza alla navigazione

Con la bonifica dai "corpi morti" per gli ormeggi realizzati abusivamente nel porticciolo turistico di Porto Palo e Menfi, la Guardia costiera chiude nella localià agrigentina le attività di contrasto all'abusivismo sul demanio marittimo e di tutela ambientale.

In mattinata, sul molo di ponente, sono giunti i sommozzatori del terzo nucleo sub del reparto supporto navale Guardia costiera di Messina per la rimozione appunto dei "corpi morti", i massi depositati abusivamente in acqua e utilizzati per gli ormeggi delle barche da diporto sulla banchina che, nel giugno scorso era stata sequestrata.

"Il masso depositato in modo incontrollato - dichiara Giuseppe Giannone, comandante del Circomare di Sciacca - per realizzare gli ormeggi busivi, è un rifiuto e come tale verrà trattato dopo la rimozione, si sta sottraendo l'elemento inquinante dall'ambiente marino e si ripristina - conclude - la sicurezza in ambito portuale". Ad inizio estate, gli uomini della Guardia costiera e i carabinieri di Sciacca avevano eseguito il decreto di sequestro preventivo - emesso dal tribunale di Sciacca su richiesta della Procura - dell'intero tratto della banchina di Ponente del porto di Porto Palo di Menfi.