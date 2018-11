Bomba d'acqua a Sciacca, il fango porta via tutto: i commercianti ancora in ginocchio

Sciacca è ancora una volta imprigionata nella morsa del maltempo. La bomba d’acqua che ha colpito la città non ha risparmiato niente e nessuno. Il fango ha portato con sé tutto quello che ha trovato.

Ancora una volta devono sopperire al danno i commercianti delle zone colpite. Macchine distrutte, moto in frantumi e barche andate alla deriva: Sciacca deve rialzarsi ancora una volta. Le forti piogge delle ultime ore hanno creato ancora danni, per questo i saccensi hanno deciso di adoperarsi come meglio hanno potuto fin da subito.

Armati di buona volontà hanno lavorato e lavorano senza soste da ore. Il maltempo porta con sè danni e polemiche, per una città ancora una volta colpita in maniera brusca.