"Bike tour Trophy Akragas", l'assessore Amico: "La promozione dello sport porta alla ribalta regionale la città"

Spettacolo - e non soltanto per i più appassionati - fra il centro urbano di Agrigento, San Leone, Villaggio Mosè, la Valle dei Templi, Favara, Castrofilippo, Naro e Canicattì. La seconda edizione del "Bike tour Trophy Akragas" - trofeo ciclistico del Mediterraneo, sesto gran tour Sicilia 2018 e ventiduesimo Campionato di Gran fondo strada - è riuscita a catalizzare l'attenzione anche dei più distratti.

Il medio fondo di 76 chilometri e il granfondo di 110 chilometri sono stati organizzati, con il patrocinio del Comune, dalla "Asd Concordia" che è federata con la lega Ciclistica in collaborazione con il Lions club e il Leo club Agrigento Host.

La partenza ha avuto come location il viale Della Vittoria. I circa 300 atleti iscritti hanno poi seguito un percorso cicloturistico scendendo dalla via Panoramica dei Templi e immergendosi dunque in un panorama mozzafiato.

"Una manifestazione molto partecipata - ha detto l'assessore comunale Giovanni Amico - . Un colpo d'occhio eccezionale vedere questi ciclisti, speriamo che si possa ripetere. La promozione dello sport porta anche, per la città, momenti di grande evidenza regionale". Era presente, naturalmente, Antonio Calamita del Lions club. "Abbiamo 280, 300 iscritti - ha detto Salvatore Pace, presidente della 'Asd Concordia' - ed è, per quest'anno, un gran numero. E' un evento bellissimo, porta movimento in città".