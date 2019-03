I ritmi Usa della Topside Brass Band "incantano" il pubblico del Mandorlo

Anche la "Topside Brass Band", presente al Mandorlo in Fiore. Si tratta di un sestetto di musicisti membri della banda della Marina militare degli Stati Uniti d'America in forza nella base di Capodichino a Napoli.

Il concerto che si è svolto allo "Spazio Temenos" di via Pirandello, ha letteralmente trasformato gli ex locali della Chiesa di San Pietro in un angolo di America. Vasto il repertorio proposto che ha spaziato dallo stile dixieland tipico di New Orleans, al rhythm & blues, al motown, fino ad arrangiamenti di grandi successi internazionali, come "Thriller" di Micheal Jackson. Particolarmente emozionato si è detto il batterista della band, Raymond Carega, militare quest'ultimo nato New York ma da genitori italiani e con i nonni paterni siciliani, nello specifico di Caltanissetta.

Il concerto è stato realizzato grazie alla collaborazione del Consolato Generale degli Stati Uniti di Napoli.