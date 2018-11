Gara di solidarietà per i più bisognosi, tutti in fila per la colletta alimentare

Agrigento e provincia in prima linea per la ventiduesima giornata della colletta alimentare. In numerosi supermercati i volontari hanno raccolto generi alimentari da donare ai poveri.

“Ringraziamo tutti i negozi che hanno aderito all’iniziativa – dice Daniela La Scala, capo équipe della Colletta alimentare –. È una raccolta fondamentale per aiutare chi ha più bisogno. I prodotto maggiormente richiesti sono proprio gli alimenti per i bambini, in particolar modo gli omogeneizzati”.

Tra gli altri prodotti, tutto ciò che è a lunga conservazione e non facilmente deperibili.