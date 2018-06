Fontanelle tra degrado e speranza, Ciulla: "I cittadini facciano la propria parte per migliorare il quartiere"

Mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per ottenere, a propria volta, tempo e aiuto dagli altri.

Tutto gratis.

E’ questo il principio con il quale funziona la “Banca del Tempo”, iniziativa di mutuo soccorso che ha preso ormai piede in Italia e che anche nella nostra regione è stata sperimentata con successo.

Per parlare di questo, di cosa ogni cittadino può fare per la propria comunità, si sono riuniti in assemblea alcuni residenti di Fontanelle, per un incontro che rientra all’interno di una settimana di eventi organizzati nel più grande quartiere agrigentino, oggi privo di ville praticabili, aree di aggregazione e molti servizi.

“Fontanelle Insieme è un esperimento, un gioco – dice uno dei promotori, l’imprenditore Salvo Ciulla – ovvero cercare di creare qualcosa di bello, di festoso, per un quartiere che è stato sempre percepito come un quartiere dormitorio dove non c’è un centro vero e proprio. Vogliamo creare un clima di unità e un’aggregazione costruttiva tra le persone per renderle protagoniste di quella che è la vita del quartiere stesso. Non bisogna aspettare che sia un’amministrazione a fare, noi stasera ci porremo la domanda inversa: come i cittadini possono interessarsi alla realtà di un territorio”.

E questo grazie all’esempio positivo della Banca del Tempo Hymerense, realizzata a Termini Imerese e presieduta dal signor Liborio Galbo, tra i fondatori dell’iniziativa nella sua città. “L’idea è arrivata per caso, quando per una scelta sbagliata sono rimasto senza lavoro a 60 anni suonati - racconta -. Ricordando quello che si faceva nelle campagne, dove esisteva lo scambio e l’aiuto reciproco, mi sono proposto di farla in chiave moderna. Abbiamo preso spunto dalle Banche del tempo già esistenti e abbiamo creato la prima struttura ufficiale”.